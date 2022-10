Aiutare chi ha un arresto cardiaco: Istituto Empoli Ovest a lezione di sanità

Nel pomeriggio di mercoledì 5 ottobre 2022, presso il Palazzo delle Esposizioni di Empoli, il personale docente e Ata dell’Istituto Comprensivo Empoli Ovest ha partecipato al Corso BLS-D, tenuto dall’ istruttore Fabrizio Bonino della Associazione Cecchini Cuore Onlus di Pisa. Lo scopo del corso è stato quello formare il personale della scuola su come dare tempestivo soccorso alla persona vittima di un arresto cardiaco fino all’arrivo di personale medico, eseguendo le manovre salvavita e superando le remore e i timori di ampia parte della popolazione che, attualmente, di fatto, limitano fortemente la diffusione di questi interventi.

L’istruttore Bonino ha anche sottolineato il valore etico-sociale che tutti possiamo e dobbiamo fare nostro, sin dalla età scolare, insieme al semplice concetto che l’acquisizione di nozioni e manovre di primo soccorso e BLS-D, potrebbero essere determinanti per salvare una vita, come evidenziato nelle statistiche e nei video che ha proiettato. Nelle linee guida internazionali delle maggiori società scientifiche di riferimento “raccomandano” infatti la diffusione sul territorio dei DAE e la formazione dei cittadini al BLS-D (Basic Life Support – Defibrillation) già a partire dalla scuola primaria, per formare cittadini responsabili e solidali.

“E’ necessario diffondere la cultura della salute e del benessere, per questo il nostro Istituto Comprensivo si impegnerà affinché delle semplici manovre, che possono fare la differenza, possano essere conosciute e diffuse il più possibile” afferma il dirigente scolastico, dott.ssa Maria Anna Bergantino, ricordando che il Ministero dell’Istruzione ha promosso la campagna di sensibilizzazione #MIStaiACuore per la sensibilizzazione e l’informazione sull’uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) e sulle misure di primo soccorso.

Infine l’istruttore Bonino ha dato le istruzioni sulle manovre di disostruzione delle vie respiratorie nei neonati, bambini e adulti. Nella seconda parte del corso, la sezione pratica: seguendo passo passo le istruzioni del formatore, il personale ha effettuato il massaggio cardiopolmonare, praticando compressioni toraciche sul manichino Ugo. Ringraziamenti doverosi alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Empoli Ovest, dott.ssa Maria Anna Bergantino, sensibile a queste importanti tematiche, all’insegnante Scrivano Maria Letizia per l’organizzazione, al Comune di Empoli, che ha messo a disposizione il Palazzo delle Esposizioni, e non per ultimo, all’Associazione Cecchini Cuore onlus e all’istruttore Fabrizio Bonino, che da Lucca si è recato a Empoli per tenere il Corso a titolo gratuito.

Fonte: Istituto Comprensivo Empoli Ovest