La prima dell'Use Gross è contro l'inedita avversaria Fiorentzuola

L’Use Computer Gross si presenta al suo pubblico. Sabato sera alle 21 al Pala Sammontana (arbitri Di Salvo di San Giuliano Terme e Mammola di Chiavari), la squadra di Luca Valentino riceve Fiorenzuola, squadra che per la prima volta incrocia il cammino dei biancorossi. Un avversario temibile, come spiega Tommaso Cappa, secondo assistente della squadra. “I nostri avversari sono di ottimo livello per questo campionato – attacca – direi sicuramente da prime posizioni. Nel ruolo di play si alternano Caverni e Giacchè, giocatori di grosso ritmo, molto imprevedibili. Come esterni hanno l’esperienza di Magrini e Casagrande e come lunghi Preti che l’anno scorso ha vinto il campionato a Cremona e Giorgi finalista con Vigevano. Il tutto con un roster lungo con rotazioni importanti come Ricci, cambio dei lunghi, Pederzini che conosciamo tutti ed un under atletico come Alessio Re”. Presentati gli avversari, Cappa passa a parlare dei biancorossi. “Dovremo cercare di interrompere i loro giochi e la loro circolazione di palla togliendo le certezze che hanno. Sarà una gara molto difficile che dovremo essere bravi a saper preparare e poi interpretare sul campo. Ci siamo preparati bene e quindi siamo pronti a giocarcela”.

Per la gara di esordio si prevede una cornice di pubblico importante. C’è infatti curiosità nel vedere all’opera i biancorossi e, trattandosi di una squadra giovane, il calore del pubblico sarà molto importante.

Fonte: Use Basket Empoli