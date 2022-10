Misericordia Antella, pomeriggio dedicato ai bambini

Si avviano a conclusione (domenica prossima) le celebrazioni della Misericordia dell’Antella per i 170 anni di Fondazione, con la di domani interamente dedicata ai bambini.

Domani infatti ci sarà lo SPECIALE POMERIGGIO PER I BAMBINI alla Misericordia dell'Antella con vari spettacoli e merenda nei giardini davanti alla sede Misericordia in Via Montisoni 14.

ore 15,30 ESIBIZIONI GRUPPO CINOFILI dei Carabinieri e Vigili del fuoco

ore 16,00 SPETTACOLO DI MAGO MAGONE, Mago Magone è un mago con il saio, in quanto il mago nella vita è Frà Adriano Apollonio. I suoi spettacoli sono richiestissimi.

ore 16,30 Merenda gratuita per tutti i bambini

ore 17,00 Esibizione e sfilata della BANDA della MISERICORDIA MALMANTILE, la prima banda giallo giano, i colori delle Misericordie.

Ingresso gratuito a tutti gli eventi. In caso di pioggia gli eventi si terranno nel grande garage sotterraneo della Misericordia. Programma completo sul sito della Misericordia Antella. Infoline 055/62.33.427

Fonte: Ufficio Stampa