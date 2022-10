Montemurlo brilla in turchese per la dislessia

Montemurlo s'illumina di turchese per la dislessia. Anche quest'anno il Comune di Montemurlo aderisce alla campagna internazionale "Uniti per la dislessia", coordinata dalle associazioni Disfam e Oidea, illuminando nella notte di sabato 8 ottobre la piazza della Libertà, vicina al palazzo comunale, si illumina di turchese, colore scelto per la campagna di sensibilizzazione.

"Un gesto semplice che ha l'obiettivo di richiamare l'attenzione e sensibilizzare l’opinione pubblica sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dsa), promuovendo un'inclusione a tutto tondo- dice il sindaco Simone Calamai- Gli strumenti efficaci per le persone con Dsa sono utili a far emergere il talento di tutti, non solo in ambito scolastico ma in tutti i contesti di vita".

