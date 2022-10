Nuovo intervento sui servizi elettronici per Unione e Comune di Empoli

Nel pomeriggio di lunedì 10 ottobre 2022, a causa di un intervento agli apparati di rete dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa con sede in piazza della Vittoria, si verificheranno alcuni disservizi che interesseranno anche il Comune di Empoli. In particolare, per quanto concerne il Comune di Empoli, a partire dalle 13.45 circa e fino al tardo pomeriggio, non sarà disponibile il sito web istituzionale www.comune.empoli.fi.it, non saranno attivi la posta elettronica e le istanze online.

Sarà invece regolarmente funzionate la posta elettronica certificata del Comune, comune.empoli@postacert.toscana.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa