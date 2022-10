Palio del Papero nel segno di Leonardo, pronte le squadre dei 4 rioni

Quello di domenica 9 ottobre sarà il primo Palio del Papero di Balconevisi dopo la scomparsa di Lucia Martelli, colei che 42 anni fa (tenendo conto di un anno di pandemia con il Non Palio del 2020) ebbe la geniale idea di coinvolgere questi curiosi palmipedi per fare feta insieme ai ragazzi del nostro territorio.

Nel tempo il Palio si è evoluto nella rappresentazione storica, ma ha mantenuto le sue radici nella corsa dei paperi guidati da bambini o ragazzi, perché questa è soprattutto una festa per loro.

Quest’anno il tema del Palio sarà la contrapposizione fra passato e futuro e sarà presente una figura che incarna questo modo di pensare: Leonardo da Vinci che ha ideato il futuro quando nessuno lo avrebbe nemmeno immaginato.

Ci saranno inoltre le contrade che per la prima vola presentano i loro stendardi, completi del logo disegnato dai contradaioli, che rappresenta i luoghi simbolo di ciascuna contrada, sia presenti che passati, perché se Borgo presenta “Il campanile e la chiesa”, Buecchio presenta “Le Fonti” simboli del presente, mentre Fondo di Scesa presenta la “Rimessa con il dottore” e Fornacino la “Fornace” che ricordano tempi passati.

I grandi protagonisti del Palio, oltre ai paperi ed alle tante specie di animali del cortile, saranno i ragazzi che correranno il Palio con i loro paperi e sono :

per BORGO : Mattia Marianelli – Cosimo De Feo – Gioele Marianelli

per BUECCHIO : Gabriele Rosellini – Penelope Maioli – Clelia Maioli

per FONDO DI SCESA : Giovanni Ledda – Linda Piazzesi

per FORNACINO : Carlotta Profumo – Valerio Pascale – Diego Mazza

I nomi dei paperi invece, come sempre saranno rivelati domenica all’interno della manifestazione al momento della tratta dei paperi alla chiesa vecchia.

Fonte: Comitato Palio del Papero Balconevisi