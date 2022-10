Sfera Ebbasta si esibisce a Firenze, il barbiere viene da Fucecchio

Sfera Ebbasta, noto artista italiano, ha un legame con Fucecchio. Si tratta del giovane barbiere Lino Ricotta, che è il titolare del negozio La Barberia Da Lino nella parte bassa della cittadina del Palio e nelle ultime ore è diventato quasi un fenomeno social per le sue foto con Sfera Ebbasta.

Per una sera infatti è stato proprio Lino Ricotta il barbiere del cantante, che si è esibito di fronte a migliaia di persone al Mandela Forum a Firenze. Si tratta di una gran bella soddisfazione per Ricotta, che da quattro anni ha aperto il suo salone a Fucecchio ed è stato chiamato per acconciare una delle star della musica contemporanea.

Le sue foto con Sfera Ebbasta hanno fatto il giro dei social e lo stesso Ricotta si è trovato inondato di commenti. Per lui rimane il ricordo di una bella serata e di aver avuto a che fare che un artista di grande calibro.