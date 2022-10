Prima campanella per la Pallavolo Empolese, Timenet affronta Civitavecchia

Inizierà ufficialmente domenica prossima 9 ottobre il Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile di serie B2 per la Timenet Empoli Pallavolo che, nel girone H, giocherà la sua prima partita in casa al PalAramini alle ore 17.00 affrontando la CivitaLad 3EPC di Civitavecchia (Roma). Le giallonere quindi disputeranno l’incontro in posticipo rispetto alla data di inizio del torneo fissata per l’8 ottobre.

"La prima partita è sempre un’incognita – commenta l’allenatore Marco Dani – sia per il fattore emotivo sia perché non disponiamo ancora di materiale per studiare il nostro avversario, una squadra che è retrocessa dalla B1 e che è stata rivoluzionata. Al pari nostro è una formazione giovane che vorrà fare bene in campo. Per quanto mi riguarda sono molto contento di come le ragazze hanno lavorato in preparazione, anche se questo vale fino ad un certo punto dal momento che la parola spetterà domenica al campo. L’importante sarà contenere le emozioni e concentrarsi sulla partita".

L’ingresso al palazzetto è come sempre gratuito ed è atteso un bel gruppo di tifosi gialloneri per il debutto nella stagione sportiva 2022-2023. L’incontro non sarà trasmesso in streaming.

Fonte: Ufficio stampa