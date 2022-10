Ragazza aggredita sul bus a Firenze con un pugno al volto: un arresto

Una ragazza è stata aggredita e colpita con un pugno mentre si trovava su un autobus. È successo oggi tra Firenze e Sesto Fiorentino, intorno alle 13 sulla linea 30, all'altezza di via Pratese.

In seguito all'aggressione un uomo, 24enne gambiano, è stato arrestato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. In serata inoltre la procura della Repubblica di Firenze ha contestato al 24enne il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. L'udienza dal gip si terrà la prossima settimana e l'uomo rischia da 8 a 14 anni di carcere.

La giovane di 16 anni, portata in pronto soccorso ha ricevuto una prognosi di 21 giorni. A causa del pugno avrebbe subito una ferita al volto e infrazione dell'osso nasale, lesioni ritenute dalla procura tali da averle deformato l'aspetto. Secondo le ricostruzioni il 24enne sul bus avrebbe iniziato a molestare la ragazza che lo ha respinto. Ne è seguito il pugno al volto. Immediato l'intervento dell'autista che ha fermato il mezzo e del personale di Autolinee Toscane, nonché degli agenti di polizia intervenuti che hanno bloccato l'aggressore e ai quali il 24enne avrebbe opposto resistenza.

"Ringraziamo la Polizia intervenuta - ha dichiarato il Presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli - ma soprattutto il nostro personale che ha immediatamente agito con grande professionalità e capacità, accertandosi delle condizioni delle giovani ragazze, riportando la calma e riuscendo ad agevolare il fermo dell'aggressore. Auspichiamo che questi episodi vengano sempre segnalati e presi con grande attenzione dalle forze dell'ordine, con cui la nostra collaborazione è massima, anche con l'intento di definire progetti specifici sulla sicurezza a bordo - continua Bechelli - Ringrazio ancora i nostri dipendenti accorsi. Ad uno di loro ho parlato e rivolto, per tutti, i complimenti da tutta Autolinee Toscane, soprattutto perché, come detto da lui stesso, ha agito ‘come rappresentante dell'azienda e come miglior cittadino possibile’".