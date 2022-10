Use Rosa fa il suo esordio in A2 contro Roma

E’ il tanto atteso giorno dell’esordio. Sabato alle 18.30 sul campo della Stella Azzurra Roma (arbitri Gai e Caracciolo di Roma, terzo da designare) l’Use Rosa Scotti riparte per la sua nuova avventura nel girone sud della serie A2. “Non vediamo l’ora di iniziare dopo un lungo pre campionato – confessa coach Alessio Cioni – ci sentiamo pronte per il debutto ed anche curiose di vedere a che punto siamo in una partita ufficiale. La Stella Azzurra Roma è una neo promossa che rappresenta una delle più grandi incognite di questo campionato. Accanto a Prosperi che è la giocatrice più rappresentativa, hanno molte giovani prese anche all’estero, ragazze forse poco conosciute e per questo difficili da studiare. C’è poi il fatto che la prima di campionato è sempre un punto interrogativo che può sovvertire ogni eventuale pronostico. Il tema potrebbe essere che si affrontano due squadre giovani e questo è sicuramente un bel fattore da tenere in considerazione”. “Il nostro precampionato è stato comunque buono - chiude Cioni – e vogliamo riuscire a portare quanto di positivo stiamo facendo nella prima gara. Ci vogliamo e dobbiamo riuscire”.

Fonte: Use Basket Empoli