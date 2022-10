Escursionista in difficoltà a Vicchio, soccorso dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti alle ore 09:55 nel comune di Vicchio, in località La Casa della Tomba sopra la via panoramica che collega Gattaia a Vezzano, per soccorrere un uomo che si è infortunato ad una spalla in un marroneta in luogo impervio a seguito di un malore.

I vigili del fuoco hanno raggiunto la posizione GPS fornita dall’utente, e dopo che il medico del 118 ha stabilizzato l’uomo, a seguito di una valutazione medica, è stato ritenuto opportuno il trasportato per mezzo di una barella toboga posizionata su un fuoristrada dei vigili del fuoco, per raggiungere la zona di atterraggio dove è stato prelevato dall’elicottero della Regione Toscana Pegaso per il trasporto in ospedale