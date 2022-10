I 'Lupi' targati Kemas Lamipel esordiscono in campionato a Ravenna

Giovani e ambiziosi, i “Lupi” targati Kemas Lamipel esordiranno in campionato domenica pomeriggio a Ravenna, nello storico palazzetto “Angelo Costa”, contro una Consar RCM altrettanto ringiovanita e rinnovata. La truppa di coach Mastrangelo si avvicina a questo appuntamento con grande fiducia, dopo un precampionato sontuoso: prestazioni convincenti con gli squadroni della Superlega, percorso netto con le formazioni di A2 o A3, ivi compreso il Memorial “Giancarlo Parenti”, portato a casa sabato scorso grazie al 3-1 sugli amici della Wow Green House Aversa.

I ragazzi sono tutti a disposizione, smaltiti i piccoli fastidi delle ultime settimane. Nell’ultima uscita coach Mastrangelo ha schierato la diagonale Acquarone-Motzo, Maiocchi-Hanzic di banda, Truocchio e Vigil Gonzalez al centro, Morgese libero. E’ chiaro che il rientro di capitan Colli porterà a riconsiderare l’assetto di partenza degli schiacciatori ricettori, ma coach Mastrangelo si è sempre detto contento di poter scegliere e di avere “problemi” di abbondanza. L’obiettivo della Kemas Lamipel è di partire subito bene e dare un indirizzo preciso al proprio campionato. Come più volte sottolineato da Vincenzo Mastrangelo c’è la volontà di ripetere lo straordinario percorso dello scorso campionato (semifinale play-off) e di provare ad andare un pochino oltre, facendosi trovare pronti nel momento clou della stagione. Una manovra già perfettamente riuscita al tecnico pugliese nella stagione passata, con la vittoria di campionato e coppa alla guida di una Conad Reggio Emilia forte ma non favorita.

La squadra sarà seguita in trasferta dai tifosi della Curva Parenti, che hanno organizzato un pullman.

GLI AVVERSARI: Ravenna è reduce da una stagione molto complicata in Superlega, conclusa con la retrocessione. Coach Bonitta, nella stagione della ripartenza, avrà a disposizione tanti giovani talenti, ma in regia ha preferito andare sul sicuro, dando le chiavi a Manuel Coscione, classe 1980, alla quarta stagione in A2 ma con ben diciannove tornei di A1/Superlega alle spalle. Confermato il mantovano Riccardo Goi nel ruolo di libero, il roster ravennate annovera anche la presenza di Ranieri Truocchio, fratello del fresco “Lupo” Andrea, di Riccardo Pinali, fratello del nazionale Giulio, oltre che di altri prospetti quali Francesco Comparoni, Alberto Pol, Alessandro Bovolenta e Mattia Orioli, tutti campioni europei o con la nazionale Under 22 o l'Under 20. I biancorossi, inoltre, ritroveranno, dall’altra parte della rete, Martins Arasomwan, tornato in Romagna dopo l’apprezzata esperienza santacrocese.

LE DICHIARAZIONI:

Vincenzo Mastrangelo (All.): “Ho visto bene i ragazzi. Qualche acciacco rimane, ma li avranno anche gli altri. Il mio pensiero va a come riusciremo a gestire l’adrenalina della prima partita, da giocare in trasferta contro una squadra blasonata. Le differenze di livello tra i vari roster, quest’anno, sono minime. Chi saprà gestire le difficoltà nel modo migliore, otterrà il risultato migliore. Siamo arrivati ad una qualità del nostro gioco che già mi soddisfa, ma i margini di crescita sono esageratamente grandi, principalmente per l’età media dei ragazzi”.

Leonardo Colli (Cap.): “La preparazione si è sviluppata ed è terminata tutto sommato nel migliore dei modi. Io sto bene. Ci sono stati grandi miglioramenti sia individuali che dal punto di vista del gioco; sarebbe un problema fossimo già al 100 per cento, ma siamo pronti per iniziare il campionato. Lo spogliatoio è formato da ragazzi intelligenti, siamo un gruppo unito. Come capitano sento addosso la responsabilità ma non sono mai dovuto intervenire. Un grande saluto a Martins Arasomwans, che di questo gruppo ha fatto parte nella scorsa stagione, dimostrandosi una brava persona e una pedina importante. Lo ritroverò con piacere dall’altra parte della rete, sperando ovviamente che sia in forma…ma non troppo”.

ARBITRI: direzione di gara, Stefano Nava e Angelo Santoro

TV: Il match sarà visibile sulla piattaforma “volleyballworld.tv” con la app corrispondente “volleyball tv”, che è la stessa della Superlega ma, a differenza del canale di Lega su YouTube, è a pagamento.

ROSTER:

CONSAR RCM RAVENNA: 1 Comparoni Francesco C, 2 Coscione Manuel P, 5 Orto Simone L, 6 Pol Alberto S, 7 Bovolenta Alessandro S, 8 Arasomwans Martins C, 9 Pinali Roberto S, 10 Goi Riccardo L, 11 Mancini Filippo P, 12 Truocchio Ranieri S, 14 Orioli Mattia S, 16 Ceban Vittorio S, 18 Tomassini Lorenzo C.

KEMAS LAMIPEL S.CROCE: 2 Arguelles Sanchez David S, 3 Favaro Gioele S, 5 Motzo Matheus S, 7 Colli Leonardo S, 8 Maiocchi Matteo S, 9 Acquarone Alessandro P, 10 Vigil Gonzalez Alejandro C, 11 Compagnoni Mirco C, 13 Hanzic Tino S, 15 Loreti Luca L, 16 Morgese Davide L, 17 Giovannetti Davide P, 18 Truocchio Alessandro C.

LA GIORNATA (1^ giornata, 8-9 ottobre 2022):

