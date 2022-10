Incidente fra tre auto nella notte: muore un 22enne, 7 i feriti

Incidente mortale ieri, verso le 23.30, lungo la regionale 71, all'altezza di Vitiano nel comune di Arezzo. A seguito dello scontro, che ha coinvolto tre auto, una 22enne di Castiglion Fiorentino è morta. Da quanto appreso l'auto su cui era a bordo, guidata da un'altra persona, si sarebbe scontrata frontalmente con altre due auto che provenivano in direzione opposta. In totale sarebbero sette i feriti, tutti trasportati in ospedale. Il più grave è un 23enne trasportato in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena, gli altri sono stati ricoverati in codice giallo: tre di loro, due 22enni e un 23enne, all'ospedale della Fratta, altri tre, di 32 e 37 anni e una donna di 32 anni, all'ospedale San Donato di Arezzo.

A chiamare i soccorsi sono stati i residenti, svegliati dal forte rumore del sinistro. Sul posto il 118, ma per la giovane non c'è stato niente da fare. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per i rilievi. I conducenti delle auto sono stati sottoposti a test alcolemico