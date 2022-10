Rigassificatore Piombino, il sindaco: "Presto un incontro con i cittadini"

"Continueremo a combattere contro la nave dentro al porto di Piombino, ma credo che ieri di fronte all'affermazione formale di Snam sulla piattaforma offshore che non sarà nel nostro mare si è fatto un piccolo passo avanti. Non dobbiamo abbassare la guardia, ma fino a ieri rischiavamo un impianto in porto per tre anni e poi fuori dal porto per 22 anni. È la vittoria di tutti noi".

Sono le parole di Francesco Ferrari, sindaco di Piombino, parlando all'assemblea pubblica per fare il punto sul progetto per il rigassificatore. "Le controdeduzioni presentate da Snam alle nostre eccezioni non sono sufficienti - ha aggiunto - e anzi il fatto che Snam non sia riuscita a controbattere ci porta a ritenere che quelle contestazioni di merito siano forti. E il lavoro del Comune sarà certosino per portare ulteriori argomentazioni per indebolire la posizione di Snam".

A questo proposito, il sindaco ha assicurato che la prossima settimana verrà organizzato un convegno o un'assemblea pubblica dove i cittadini potranno conoscere i nostri consulenti che verranno fisicamente a Piombino.