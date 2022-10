Superpista ciclabile Prato-Firenze, passi in avanti per la realizzazione

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato, su proposta del consigliere delegato alla Mobilità Francesco Casini, un atto integrativo dell’accordo di programma per la superpista ciclabile Prato Firenze, comprensivo della realizzazione del tratto ciclabile tra via Perfetti Ricasoli e viale XI Agosto nel comune di Firenze, nel quadro del 'Por Fesr 2014-2020' (Piano operativo regionale cofinananziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale).

"Un atto importante sul fronte della mobilità sostenibile – sottolinea Casini - che consentirà di accelerare sul progetto per creare percorsi pedociclabili del territorio metropolitano, in particolare di poter ultimare un'opera così decisiva come la superpista ciclabile Firenze-Prato". Nel dettaglio viene aggiornato il cronogramma con nuove tempistiche. E soprattutto si è provveduto all’avvicendamento tra il Comune di Firenze e la Città Metropolitana di Firenze quale nuovo beneficiario dei fondi da utilizzare per il tratto ciclabile compreso tra via Perfetti Ricasoli e viale XI Agosto per organizzare al meglio la prossima fase dei cantieri.

L’accordo di programma, sottoscritto dai comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Prato, Carmignano, Calenzano, Poggio a Caiano, Signa, la Città Metropolitana di Firenze e la Provincia di Prato, giunge, con l’approvazione dell'atto integrativo, alle battute finali. La conclusione, il collaudo e la rendicontazione delle spese degli interventi cofinanziati dal Por e finanziati con risorse regionali sono così adesso attesi per il prossimo 31 luglio 2023.

La delibera è stata approvata con i voti favorevoli di Pd, Iv e Centrodestra per il cambiamento. Astenuta Territori beni comuni. Cecilia Cappelletti ha motivato il voto del Centrodestra sottolineando di essere “favorevoli a queste e a tutte le opere che la Città metropolitana vorrà mettere in campo sul fronte delle ciclabili e quindi della mobilità sostenibile”.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa