Arrestato con 39 dosi di eroina a Montemurlo

Nella prima mattinata di ieri i carabinieri di Montemurlo nell’ambito di una attività di monitoraggio di alcuni personaggi nigeriani dediti allo spaccio di stupefacenti hanno arrestato un 35enne con alcuni trascorsi penali per droga.

L’uomo era stato individuato dai militari durante alcuni servizi di osservazione nelle aree di spaccio del centro storico ma l’instabile dimora legata allo stato di clandestinità ne aveva reso difficoltosa la reperibilità. A farlo cadere sono state le telecamere della videosorveglianza cittadina che lo avevano più volte immortalato nella zona di piazza San Marco, dove evidentemente era il fulcro dell’attività illecita, solitamente nelle prime ore della mattina ma, soprattutto, la reazione scomposta avuta alla vista della pattuglia.

Infatti, l’uomo avvistando l’auto civetta aveva abbandonando repentinamente la bicicletta su cui viaggiava per fuggire a piedi fra il traffico. La tempestiva reazione degli operanti permetteva di bloccarlo dopo qualche centinaio di metri e porlo infine in sicurezza, senza non poche difficoltà data da reazione veemente del reo comportamento che, oltre all’accusa di possesso della sostanza poi rinvenutagli, unitamente a circa un migliaio di euro ritenuti il frutto dell’illecita attività, gli implicava anche quella di resistenza a P.U..

Il nigeriano è stato associato alla Dogaia in attesa delle valutazioni della Magistratura.