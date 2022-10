Cadavere recuperato a largo della costa livornese, era in mare da mesi. Impossibile stabilire l'identità

Una motovedetta della capitaneria di porto e i vigili del fuoco hanno recuperato in mare, al largo della costa livornese, tra la Meloria e l'isola di Gorgona, un cadavere in avanzato stato di decomposizione. La segnalazione del corpo è stata fatta da un diportista nella tarda mattinata di oggi che avrebbe visto appunto la persona che galleggiava bocconi, vestito solo con una maglietta.

Da quanto appreso il corpo sarebbe in acqua da mesi, tanto che da una prima ispezione del medico legale non è stato possibile riconoscerne neanche il sesso. Si dovrà quindi attendere il risultato dell'autopsia per capire con precisione a quando risale la morte e stabilire l'identità.