Caro bollette, Cordone (Lega): "Stanziare 1 miliardo di euro per gli Enti locali"

Marco Cordone (Consigliere comunale di Fucecchio della Lega per Salvini Premier e Consigliere Nazionale ANCI), interviene sui temi della crisi e del caro energia che mettono a rischio i bilanci dei nostri Comuni, con la seguente dichiarazione: " Condivido le preoccupazioni del Delegato al Fisco Locale di ANCI, Alessandro Canelli, Sindaco di Novara in quota Lega, riflessioni basate sul fatto che in un momento come questo, la crisi ed il caro energia, il cosiddetto caro bollette ed il costo impazzito di gas e luce, mettano a rischio i bilanci dei Comuni, con concrete prospettive di dover fermare una parte del trasporto pubblico locale, tenere zone delle Città al buio, spegnere l'illuminazione sui monumenti e razionare il riscaldamento. Per evitare tutto ciò , come Consigliere Nazionale dell'ANCI, sostengo la proposta del Sindaco Canelli, di sollecitare concretamente il Governo a stanziare circa 1 miliardo di euro in più per i nostri Enti locali, da ora alla fine dell'anno. A tal fine si potrebbero impiegare tutti quei fondi europei inutilizzati dall'Italia. Tali preoccupazioni, espresse in questi giorni anche da qualche Sindaco delle nostre parti, mi spingono, come ho gia detto, a sostenere in pieno la proposta del Presidente dell'IFEL(Istituto per la Finanza degli Enti Locali)".

