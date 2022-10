"Conoscerli per stanarli", polemica sul corso di Rifondazione. Poggianti (FdI): "Inutile caccia alle streghe"

Polemica per il corso di formazione organizzato a Empoli da Rifondazione Comunista. A margine del manifesto che presenta il corso, infatti, si legge "Conoscerli per stanarli", con riferimento ai "fascisti". Un linguaggio che non è piaciuto a qualcuno, come ad esempio Andrea Poggianti, esponente di Fratelli d'Italia e consigliere comunale del gruppo Centrodestra per Empoli. Questa la nota di Poggianti in merito a al corso:

"A Rifondazione Comunista di Empoli consiglio vivamente di dedicare il vostro immenso tempo libero per fare i conti con la storia, anziché avventurarvi in un’inutile caccia alle streghe per “stanare fascisti". Terminato il vostro minuto “di gloria” dopo una piazzata sui giornali, fate mente locale sul perché Fratelli d’Italia abbia ottenuto il 21% anche a Monterappoli, frazione empolese dove Potere al Popolo raggiungeva l’8%, mentre voi siete spariti dai consessi elettivi. Le vostre “chiese” rimarranno vuote fintanto senza alcun titolo vi ergerete da pulpiti di democrazia con arroganza e simboli di un passato finito insieme al muro di Berlino nel lontano 1989. Prendete piuttosto appunti, gli italiani e gli empolesi vi hanno dato una lezione lo scorso 25 settembre premiando chi veramente ha nell’agenda proposte per risolvere i problemi del Paese: dal lavoro al caro energia, dall’inverno demografico alla sicurezza".





