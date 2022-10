Controlli antidroga all'Elba, due giovani denunciati per spaccio

I carabinieri di Portoferraio hanno denunciato in stato di libertà due giovani cittadini italiani, rispettivamente residenti a Portoferraio e Campo nell’Elba, per spaccio di droga.

Durante un controllo del territorio, i militari di pattuglia hanno individuato e sottoposto a controllo un giovane a bordo di un’autovettura che aveva destato sospetti. I sospetti, rivelatisi fondati, ed i successivi approfondimenti, hanno consentito di rinvenire a bordo della sua auto circa 60 grammi di hashish, oltre all’occorrente per il confezionamento in dosi.

La mattina immediatamente successiva poi è stata la volta di un altro giovane del luogo con alcuni precedenti che, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di più di 40 grammi di hashish e marijuana nascosti in casa, già suddivisi in varie dosi, nonché di materiale utile al confezionamento ed allo smercio degli stupefacenti. Il bilancio dei controlli arriva quindi ad un etto di stupefacente tolto dal mercato e quindi dal consumo che, dopo le analisi del caso, sarà distrutto.