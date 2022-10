Due incidenti mortali, entrambi a Pietrasanta: muoiono due donne

Doppia tragedia a Pietrasanta, in Versilia. In un primo incidente, avvenuto in zona cimitero, una donna ha perso la vita e un uomo è rimasto gravemente ferito e trasportato in elisoccorso all'ospedale in codice rosso. Da quanto appreso l'auto sarebbe finita contro un albero prima di prendere fuoco. Poco dopo, a seguito di uno scontro tra un'auto e una moto tra via Aurelia nord e via Ponte nuovo, è deceduta un'altra donna. Anche in quest'ultimo caso è rimasto ferito anche il marito della vittima, trasportato al pronto soccorso.