Sbanda con l'auto e finisce contro un albero: muore 22enne a Lucca

Incidente mortale questa notte a Lucca, intorno alle 3, in via Carlo del Prete. La vittima è un 22enne. Da quanto appreso il ragazzo, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo dell'auto finendo contro un albero lungo le mura di Lucca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i sanitari del 118.

Il ragazzo, di origine straniera, è morto, mentre la ragazza che era con lui, 20 anni, anch'essa di origine straniera,è rimasta ferita solo in modo lieve. Sarebbe proprio lei ad aver tentato di prestare i primi soccorsi al 22enne.