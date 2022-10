Un'Use Rosa Scotti da stropicciarsi gli occhi: battuta Stella Azzurra Roma 57-77

Quando piazzi un parziale iniziale di 3-26, vai all'intervallo ancora avanti di 24 punti, soffri il giusto nel gestire la reazione delle avversarie, cosa chiedere di più ad un esordio in campionato? Una sola cosa, ovvero che il 57-77 col quale l'Use Rosa Scotti passa sul campo della Stella Azzurra Roma è un'ottima partita e niente più. Guai pensare di essere tanto forti da dominare così, perché la verità è che le biancorosse giocano la gara come meglio non potrebbero ma devono restare con tutto l'ambiente con i piedi per terra e proseguire come fatto finora, lavorando e sapendo che i margini di miglioramento sono ancora ampi.

Basta guardare il punteggio per capire che raccontare questa sfida è raccontare un monologo, visto già il 3-26 col quale si chiude il primo tempino. Patanè, Stoichkova, Manetti, Cvijanovic, Ruffini, Bambini e Peresson martellano come fabbre e la squadra romana non riesce mai a trovare contromisure efficaci. La musica non cambia nemmeno nella seconda frazione che vede ancore la Scotti controllare fino al 22-46 dell'intervallo. La partita si fa più equilibrata al ritorno in campo quando l'Use Rosa alza il piede dal gas, vuoi per la prevedibile reazione delle capitoline, vuoi per un'inconscia rilassatezza che è quasi inevitabile. Ma, al di là dell'equilibrio che caratterizza le due restanti frazioni (18-16 e 17-15), la sfida resta sempre in controllo delle biancorosse che vincono con un perentorio 57-77.



57-77



STELLA AZZURRA ROMA

Prosperi 9, Ndiaye ne, D'Arcangeli, Barbakadze 6, Zangara, Perrotti 16, Pelka 7, Bucchieri 5, Pammer 13, Garofalo 1, Salvioni ne. All. Chimenti



USE ROSA SCOTTI



Peresson 11, Cvijanovic 17, Ruffini 5, Patanè 11, Stoichkova 10, Merisio 9, Manetti 4, Antonini 3, Melita, Bambini 7. All. Cioni (ass. Ferradini/Toccafondi)



Arbitri: Gai di Roma, Caracciolo di Roma,

Parziali: 3-26 (3-26), 22-46 (19-20), 40-62 (18-16), 57-77 (17-15)