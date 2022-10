A San Miniato si presenta 'Liturgia come relazione' di Don Francesco Zucchelli

Venerdì 14 ottobre2022 alle ore 18.00, presso Palazzo Grifoni a San Miniato (PI) si terrà la presentazione del volume “Liturgia come relazione di Don Francesco Zucchelli”

Il volume che sarà presentato,è il frutto della ricerca accademica dell’autore intorno alla figura del filosofo e teologo inglese John Henry Newman. Punto di riferimento per l’importante opera di approfondimento e di studio che lo ha visto impegnato nel corso del XIX secolo, Newman ha segnato significativamente la storia della Chiesa anglicana e, soprattutto,quella della Chiesa cattolica.

Il volume in questione ha trovato ottima accoglienza tra gli specialisti, tanto da essere pubblicato nella collana di riferimento per gli studi di teologia liturgica in Italia. Ha avuto anche una certa risonanza internazionale e l’autore ha tenuto una relazione a un recente simposio internazionale, organizzato a Pittsburgh dal National Institute for Newman Studiese dall’Oriel College di Oxford.

La conferenza vedrà la presenza del Prof. Rocco Pezzimenti, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Politiche e delle Lingue Moderne della LUMSA di Roma, nonché del Prof. Don Paolo Tomatis, già Presidente dell’Associazione Professori di Liturgia e docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Torino, e del Prof. Stefano Tarocchi, Preside della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale di Firenze