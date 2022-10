"Amici per la Pelle", la concia torna nelle scuole del Comprensorio del Cuoio

Tutto pronto per la ripartenza di Amici per la Pelle, il progetto didattico che ogni anno accompagna gli studenti del Comprensorio del cuoio alla scoperta delle numerose risorse dell’industria conciaria. Nei giorni scorsi il progetto è stato presentato nelle scuole medie del distretto, alla presenza dei rispettivi dirigenti scolastici: Manuel Salvaggio (scuola “Montanelli Petrarca” di Fucecchio), Sandro Sodini (scuole “L. da Vinci” di Castelfranco di Sotto e “G. Carducci” di Santa Maria a Monte), Graziella Costanzo (scuola “M. Buonarroti” di Ponte a Egola), Grazia Mazzoni (scuola “C. Banti” di Santa Croce sull’Arno).

L’edizione 2022\23 di Amici per la Pelle vede confermata la sua formula in grado di stimolare, sullo sfondo della conceria, l’interesse degli studenti alternando lezioni in aula, visite in azienda e negli impianti di depurazione. Con il supporto delle scuole e delle amministrazioni comunali coinvolte, gli studenti realizzano lavori in pelle che oltre ad essere esposti nei loro istituti scolastici vengono presentati a Lineapelle e votati dai visitatori in fiera.

Una grande avventura, quella di Amici per la Pelle, ed una complessa macchina organizzativa che coinvolge Associazione Conciatori, Consorzio Conciatori di Ponte a Egola e UNIC che ha esteso il progetto alle scuole venete, lombarde e campane promuovendo all’interno di Lineapelle la premiazione finale dei lavori delle scuole.

Nei prossimi giorni al via i primi incontri con gli studenti sul mondo della conceria: i dirigenti scolastici del distretto, intanto, si dicono convinti che anche quest’anno Amici per la Pelle sarà una preziosa occasione di condivisione e crescita.

Fonte: Associazione Conciatori