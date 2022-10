Armato di coltello crea caos alla stazione di Lucca, arrestato

La Polizia di Lucca ha arrestato un tunisino di 46 anni, con atteggiamenti molesti all’interno di un bar, per resistenza a pubblico ufficiale

Sabato sera, alle 19 circa, la volante è intervenuta presso il Bar tabacchi della Stazione ferroviaria dove era stato segnalato un uomo in forte stato di agitazione che stava brandendo un coltello.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno notato l’uomo intento a colpire e rovesciare i bidoni dell'immondizia presenti all'interno del locale.

Il soggetto, accortosi della presenza degli Operatori della Volante, ha provato a fuggire, ma è stato prontamente raggiunto dagli agenti.

A quel punto, con non poca difficoltà, anche in considerazione del probabile possesso di un coltello, i poliziotti sono riusciti a bloccare ed arrestare l’uomo per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato dell’autovettura di servizio.

In mattinata è prevista la direttissima a presso il tribunale di Lucca.