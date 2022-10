Arte su asfalto, Firenze è tra le città europee selezionate per innovativi progetti urbanistici

Bloomberg Philanthropies ha assegnato a 19 città europee i finanziamenti previsti dalla call Asphalt Art Initiative: 25mila dollari per intraprendere nel 2023 progetti urbanistici utilizzando l'arte e il design per migliorare la sicurezza stradale, rigenerare gli spazi pubblici e coinvolgere i cittadini delle comunità locali. La nuova call è stata annunciata in occasione del Bloomberg CityLab 2022, il vertice mondiale delle città organizzato in collaborazione con l'Aspen Institute.

I 19 progetti Asphalt Art Initiative selezionati in Europa includono:

Rigenerazione e nuovi spazi pedonali in 11 città: Roma, Firenze e Prato, (Italia); Bruxelles, (Belgio); Zagabria, (Croazia); Brno, (Repubblica Ceca); Helsinki, (Finlandia); Reykjavik, (Islanda); Ferizaj, (Kosovo); Cluj-Napoca, (Romania); e Madrid, (Spagna).

Interventi per la sicurezza dei cittadini in 5 città: Tirana, (Albania); Gdynia, (Polonia); Bratislava e Košice, (Slovacchia); e León, (Spagna).

Tirana, (Albania); Gdynia, (Polonia); Bratislava e Košice, (Slovacchia); e León, (Spagna). Incroci e attraversamenti pedonali artistici in 3 città: Varna, (Bulgaria); Atene, (Grecia); e Istanbul, (Turchia).

In Italia, sono 3 le città italiane vincitrici: Roma, Firenze e Prato. Verranno finanziate per dare vita a progetti di rigenerazione e realizzazione di nuovi spazi pedonali nei centri urbani.

L'intervento progettuale su Roma riguarda la riqualificazione di Piazza dei Sanniti a San Lorenzo, uno dei quartieri più antichi e rappresentativi di Roma ed è stato promosso da un’iniziativa del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti - Roma Capitale in partnership con il Municipio II e Roma Servizi per la Mobilità. Il progetto “Parole in piazza”, nato dalla volontà del Comune di Firenze di attivare sul proprio territorio processi di sviluppo e riqualificazione urbana, interesserà l'area pavimentata di Piazza Valdelsa, nel quartiere di Novoli (Q5).

A Prato il progetto candidato prevede invece il miglioramento della qualità dello spazio pedonale vicino ai giardini di Via Carlo Marx.

FIRENZE

"Siamo davvero orgogliosi che la Città di Firenze sia una delle 19 realtà europee selezionate per l’iniziativa Asphalt Art. Per noi è un onore avere la possibilità di lavorare fianco a fianco e condividere i valori fondamentali di Bloomberg Philanthropies”, spiega Maddalena Rossi di Avventura Urbana. “Crediamo fortemente nella combinazione tra grafica e urbanistica tattica: questa interazione ha la capacità e il potere di interpretare i bisogni della comunità e restituire spazi parlanti, interattivi e inclusivi. In particolare, il progetto “Parole in Piazza” è finalizzato a raccontare il vissuto della piazza, le sue molteplici possibilità di interazione e le convivenze sia generazionali che culturali, attraverso la realizzazione di un grande artwork, tra illustrazioni ed elementi tipografici. L'artwork sarà il frutto di un percorso di progettazione partecipata, dedicato a tutta la comunità locale e volto a innescare processi di cooperazione sinergica e paritaria tra gli attori. L’intervento diventerà un vero e proprio invito ad entrare in Piazza Valdelsa, un segnale di riappropriazione e identificazione dello spazio”.Così Maddalena Rossi di Avventura Urbana, la realtà cui è stata affidata gestione e ideazione del progetto legato alla Città di Firenze.

Il project management è affidato alla Società Avventura Urbana S.r.l., società con esperienza trentennale nella progettazione e gestione di processi decisionali inclusivi, e l’art direction ad Alice Trematerra e Vittoria Niccolini, designer specializzate nell’interazione tra graphic design, architettura e spazio pubblico, con la partecipazione speciale dell’artista Luchadora.



L’Asphalt Art Initiative finanziata da Bloomberg Philanthropies risponde al crescente numero di città in tutto il mondo che considerano l'arte come una strategia efficace ed economica per migliorare la qualità delle strade, con interventi su piazze, marciapiedi, strisce pedonali, incroci e altre aree pubbliche. Il programma ha lo scopo di creare nuovi spazi pubblici dinamici, offrendo alle città l’occasione di lavorare con artisti e associazioni locali su attività che coinvolgono reti e infrastrutture urbane. I 19 progetti vincitori avranno come riferimento le case history di successo dei 42 progetti precedentemente sovvenzionati dall’Asphalt Art Initiative negli Stati Uniti e i tre progetti pilota realizzati in Europa.

L'iniziativa si ispira all’attività sviluppata dal 2002 al 2013 dall’allora sindaco Michael R. Bloomberg a New York City per migliorare la sicurezza degli spazi pedonali e dare nuova linfa alle strade della grande Mela. La Bloomberg Associates, società di consulenza senza scopo di lucro di Bloomberg Philanthropies, si è inoltre occupata di svolgere lo stesso progetto nelle altre città in tutto il mondo. Oltre ai finanziamenti, le città selezionate riceveranno la consulenza tecnica fornita da Bloomberg Associates e dall'Agenzia per la Mobilità, l'Ambiente e il Territorio (AMAT) del Comune di Milano.

"I progetti d’arte su asfalto sono un modo collaudato e a basso costo a disposizione delle città per rivitalizzare gli spazi pubblici, creare senso di appartenenza tra i cittadini e aumentare la sicurezza", dichiara Michael R. Bloomberg, fondatore di Bloomberg Philanthropies e centottesimo Sindaco di New York City. "La nuova call Asphalt Art Initiative aiuterà a soddisfare la crescente domanda di riprogettazioni urbane su strada nelle città europee unendo ancora di più artisti e cittadini attivi grazie al potere dell'arte pubblica".