Ponte a Elsa, nuovo gestore per il campo di calcio a 5

Via libera alla aggiudicazione definitiva e all'assegnazione del terreno adibito a campo di calcio a 5 a Ponte a Elsa. Se ne occuperà il raggruppamento temporaneo costituito da Sala78 Sport Asd, capogruppo, e Unione Sportiva Ponte a Elsa 2005. L'avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l'assegnazione in locazione per pubblico incanto della struttura era stato pubblicato fino al 27 giugno scorso, dopo che l'impianto era rimasto senza gestore in quanto scaduta la precedente convenzione.

Quella delle due associazioni, riunitesi nel raggruppamento temporaneo, è stata l'unica manifestazione di interesse pervenuta, alla quale ha poi fatto seguito la presentazione della relativa offerta economica. Dopo le verifiche di legge previste in merito al possesso dei requisiti, l'aggiudicazione provvisoria è divenuta definitiva, con la conseguente assegnazione del terreno comunale a favore del raggruppamento temporaneo costituito dalle due associazioni locali.

Ecco quindi che saranno due realtà del territorio a prendersi cura della struttura che rappresenta un luogo di sport e socialità per ogni fascia di età: nel pomeriggio saranno infatti svolte attività per i più piccoli, come la scuola calcio, mentre in orario serale gli stessi spazi potranno essere fruiti dagli adulti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa