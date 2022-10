Centinaia di carlini a Collesalvetti, in scena le 'Ugopiadi'

Si è conclusa domenica 9 ottobre a Collesalvetti, sulle colline livornesi, la 17° edizione delle Ugopiadi, le Olimpiadi del Cane Carlino.

Nei prati dell’Agriturismo Cà Lo Spelli quest’anno sono infatti arrivati ben oltre 100 carlini con umani annessi, provenienti da tutta Italia e persino dalla Svizzera.

“Un bel successo – commenta Stefano Pampaloni, ideatore dell’iniziativa e CEO dell’agenzia di comunicazione Zaki - dopo la pausa forzata di due anni, a causa del covid, le Ugopiadi sono finalmente tornate con un’edizione tra le più forti mai andate in scena”.