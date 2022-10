Contributo per affitti, parte il bando a Montopoli

Oggi è stato pubblicato il bando sui contributi ad integrazione dei canoni di locazione per le famiglie con disagio economico. I principali requisiti per presentare la domanda sono i seguenti: residenza nel Comune di Montopoli in Val d'Arno nell’alloggio oggetto della richiesta, essere intestatari di contratto di locazione regolarmente registrato; essere in possesso di Attestazione ISEE 2022 con valori: ISE non superiore a E. 29.545,98 e ISEE non superiore a E. 16.500,00. Possono partecipare anche i richiedenti in possesso di Attestazione con valore ISEE fino a E. 35.000,00 a condizione che dichiarino di aver subito, anche in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Le domande di richiesta contributi con i relativi allegati si presentano esclusivamente online nel periodo dal 10 ottobre al 10 novembre 2022. E’ necessario essere in possesso di SPID. Tutte le Info e i documenti sono consultabili al link: http://www.comune.montopoli.pi.it/la-bacheca-del-comune/1366-contributi-agli-affitti-pubblicato-il-bando-2022-ecco-come-fare-domanda