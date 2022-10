Corso 'antifascista' a Empoli, Ceccardi (Lega): "Linguaggio terroristico". Rifondazione annuncia azioni legali

Continua, e si accende, la polemica dopo il corso di formazione organizzato a Empoli da Rifondazione Comunista dove si legge "Come stanarli" in riferimento ai nuovi "fascismi". Nello specifico, dopo le accuse da parte di varie forze di centrodestra, Rifondazione si scaglia contro un post di Susanna Ceccardi, esponente toscano della Lega ed ex candidata alla presidenza della regione del Cdx. Ceccardi avrebbe scritto un post criticando il “linguaggio terroristico come negli anni 70”, scatenando la reazione di Rifondazione che annuncia azioni legali.

Questo il post pubblicato dalla Ceccardi e realizzato da 'Quotidiano Nazionale':

Non si è fatta attendere la ferma risposta di PR Empolese Valdelsa, PR Firenze e PR Toscana:

Valuteremo di agire in tutte le sedi, anche legali, contro Susanna Ceccardi per il post sul suo profilo facebook con la quale ci attribuisce – nell’empolese valdelsa - un corso di autoformazione che usa un “linguaggio terroristico come negli anni 70”. Il corso – non a pagamento, come invece ipotizza un altro foglio on line come il Secolo d’Italia, ha come obiettivo il confrontarsi e lo studiare dove oggi si nascondono i fascismi (e non il fascismo storicamente definito finito con Mussolini), quali sono i loro comportamenti, quali i gruppi, quali i loro simboli.

Tutto inventato insomma, il corso c’è ma è sulle trasformazioni della destra negli ultimi anni e decenni. Adesso Ceccardi – o la fonte on line dove ha reperito questa sciocchezza – si inventa balle su di noi gridando al lupo al lupo e dandoci sostanzialmente dei terroristi. Su questo la chiameremo a rispondere aggiungiamo però che su un punto ha ragione, le priorità degli italiani sono altre: avere dei politici e delle politiche che non ricorrano alla menzogna per farsi pubblicità! Infine una nota: è "buffo" come quando si parla di fascismo o di fascisti quelli che dichiarano di non esserlo si sentano sempre tirati in ballo."





