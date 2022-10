Ha danneggiato delle auto in sosta utilizzando uno skateboard. Un 42enne livornese è stato dunque denunciato a Pisa nel weekend appena passato.

In via San Francesco, non distante da piazza San Paolo all'Orto, l'uomo ha ammaccato tre auto usando uno skate. Le cause del danneggiamento sono ancora ignote.

La polizia lo ha fermato e perquisito, trovandolo con circa due grammi di hashish. Il 42enne è stato infine denunciato.