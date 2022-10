Due nuovi impianti sportivi al Fermi-Da Vinci: "Ora le pedane d'atletica"

Questa mattina a Empoli sono stati inaugurati i due nuovi impianti sportivi realizzati nella sede di via Bonistallo dell’istituto Fermi-Leonardo da Vinci. Con risorse tutte interne, la scuola è stata dotata di un campo da calcetto e di due pedane da atletica: una per la corsa, lunga 40 metri e con quattro corsie, l’altra per il salto in lungo. Le strutture vanno ad aggiungersi al campo polivalente già realizzato e in funzione dalla primavera 2021.

Il Fermi - Da Vinci ha inoltre stipulato una convenzione con il vicino istituto superiore Pontormo per l’utilizzo degli impianti. Negli spazi si alterneranno gli studenti delle due scuole durante le ore di attività motoria. Al taglio del nastro, oltre al dirigente Gaetano Flaviano e alla collega Filomena Palmesano (dirigente del Pontormo), erano presenti l’assessore allo sport del comune di Empoli Fabrizio Biuzzi e l’architetto Lorenzo Di Bilio, tecnico responsabile della città metropolitana.

“Sono felice e orgoglioso di aver messo a disposizione dei nostri studenti due nuovi impianti sportivi – ha esordito il dirigente Flaviano – la nostra scuola ha investito risorse proprie e continuerà a farlo per migliorare la qualità dell’offerta formativa. Il prossimo step, se la città metropolitana ci darà una mano, saranno altre due pedane di atletica: una per il salto in alto, l’altra per il lancio del peso”.

Anche l’assessore Biuzzi ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro realizzato: “I nostri ragazzi adesso hanno spazi in più per fare sport il colpo d’occhio che riceviamo è davvero notevole. Tutta l’area ha assunto la fisionomia di un tipico campus americano. Quando anche la città metropolitana realizzerà la nuova palestra con tribuna, in via Sanzio avremo una vera e propria cittadella dello sport”.

L’architetto Di Bilio ha infine sottolineato come iniziative autonome e investimenti propri da parte delle scuole siano fortemente apprezzati dalla città metropolitana: "Domani partiranno i lavori di adeguamento sismico dell’edificio. Si tratta di un intervento da 5,5 milioni di euro finanziato con le risorse del pnrr”.