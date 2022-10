Inizia bene il campionato, Timenet batte Civitavecchia

La Timenet Empoli Pallavolo non poteva iniziare meglio il Campionato Nazionale di Pallavolo Femminile di serie B2 per la stagione sportiva 2022-2023. La prima squadra della società giallonera infatti ieri ha entusiasmato i tifosi del PalAramini imponendosi con un perentorio 3-0 sulle ospiti della CivitaLad 3epc di Civitavecchia (Roma). Una partita che non ha risparmiato emozioni soprattutto nella parte finale quando le laziali hanno tentato di reagire a più riprese dando vita a scambi piuttosto combattuti, sui quali però ha avuto la meglio la formazione di coach Marco Dani.

“Si sa che la prima partita ha sempre un’emozione in più ma noi siamo entrate in campo già cariche con la volontà di imporre il nostro gioco – esordisce il capitano della Timenet, Laura Genova – Le nostre avversarie all’inizio dell’incontro ci hanno lasciato più spazio, poi ci hanno creato qualche difficoltà. Tuttavia, siamo comunque riuscite a mettere la palla a terra perché siamo già un gruppo molto unito e questo ci ha aiutato ad imporci anche nel terzo set dove la CivitaLad si è mostrata pronta ad approfittare di qualche nostra incertezza. Questa vittoria ci darà più forza per affrontare la prossima sfida a Perugia che, in quanto trasferta, è complicata: andremo là con il nostro gioco e il massimo impegno che mettiamo sempre in allenamento durante la settimana”.

Le giallonere sono partite subito all’attacco mettendo in crisi la difesa della CivitaLad 3epc che è stata richiamata all’ordine già sul 6-0 da coach Luca Oggioni. Tuttavia le laziali continuano ad accusare i colpi della Timenet che prende il largo portandosi sul 12-2 e costringendo di nuovo il tecnico della squadra ospite a chiedere il break. A seguito di una parziale ripresa della CivitaLad, a metà set si assiste ad uno degli scambi più lunghi del match che termina col punto a favore delle padrone di casa 17-5. Da lì le giallonere conquistano rapidamente il netto vantaggio 22-7 chiudendo poi in scioltezza 25-8.

Nel secondo set la musica cambia con le rossoblu che si mostrano più combattive, tanto da procedere in parità per poi passare per la prima volta in vantaggio 6-9 e spingere così coach Marco Dani a fermare il gioco. Ricevuto il messaggio, le giallonere tornano in campo agguerrite raggiungendo il pareggio a quota 9 punti e riprendendo poco dopo il comando. Dal 15-11 la Timenet tiene saldamente le redini del match arrivando al 19-14 e, complici alcuni errori tra le fila avversarie, conquista il set 25-16.

Il terzo e decisivo set è all’insegna dell’inseguimento della squadra ospite che soffia costantemente sul collo delle padrone di casa sin dai primi scambi. Le giallonere conducono il gioco per 10-7 ma le laziali sono pronte ad approfittare della minima incertezza ristabilendo l’equilibrio in campo a quota 10 punti. La Timenet si smarca nuovamente e il ritmo si fa concitato, con il tecnico rossoblu che sul 16-14 chiede il break per poi essere seguito da coach Dani al sopraggiungere del 17 pari. Superato l’impasse, le empolesi ripartono all’attacco segnando prima il 21-19 poi il 23-20 e, oramai inarrestabili, prendendosi la vittoria del parziale per 25-20.

Dopo questo bellissimo esordio di Campionato, le atlete giallonere andranno in trasferta in Umbria per affrontare sabato prossimo 15 ottobre alle ore 17.00, sul campo della Palestra San Marco, le padrone di casa della Bartoccini Fortinfissi di Perugia reduci dalla sconfitta 0-3 subìta dal Montesport a Montespertoli.

TABELLINO

PARZIALI : 25-8;25-16;25-20.

ARBITRI: Gabriele Pulcini e Gabriele Farnesi.

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Genova (L), Puccini (15), Lavorenti (3), Danti (5), Donati (7), Giubbolini (12), Mancuso (6), Bartalini (1), Morelli (n.e.), Forconi (n.e.), Guidi (n.e.).

CIVITALAD 3 EPC CIVITAVECCHIA: Bochagova (9), Furlanetto, Baffetti (2), De Benedictis (3), Sorrentino (6), De Mei, Lucente (L), Spalletta, Maschietto, Mazzarani (n.e.), Di Gennaro (n.e.), Pignatelli (n.e.), Giuli (L, n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET: Genova (L e Capitano), Puccini, Lavorenti, Danti, Donati, Giubbolini, Mancuso.

STARTING SIX CIVITALAD 3 EPC: Bochagova, Furlanetto, Baffetti (Capitano), De Benedictis, Sorrentino, De Mei, Lucente (L).

Fonte: Ufficio stampa