L'analisi della vittoria Use di coach Cioni

E’ uno di quegli esordi che un tecnico sogna tutta l’estate, ma coach Alessio Cioni commenta il più venti con il quale la sua squadra ha vinto sul campo della Stella Azzurra Roma con equilibrio e sobrietà, come è nel suo stile.

“Per una parte della gara non posso che essere contento – attacca – nel primo quarto abbondante direi molto bene, a partire dall’approccio che è stato perfetto e ci ha permesso di andare avanti nel punteggio in modo netto. Poi, quando abbiamo preso i venti punti sulle romane, le ragazze si sono un po’ rilassate ed abbiamo perso l’idea del piano partita. Così il resto della gara è stato diverso, abbiamo smesso di fare quello che facevamo nei primi minuti e la gara si è trascinata avanti. E’ vero che il vantaggio è rimasto invariato ed abbiamo vinto bene, ma oggettivamente la seconda metà di partita non mi ha lasciato soddisfatto”.

“Ci prendiamo quindi di buono i primi due parziali ed ovviamente la vittoria – prosegue – ma le cose su cui lavorare e migliorare non mancano. E’ tutto normale, ci mancherebbe, quindi andiamo avanti sereni e contenti di quanto visto. La prima gara non è mai facile ed il fatto di essere partiti col piede giusto ci da comunque energia e serenità”.

Ed ora si riparte con la settimana del derby. Già domenica, infatti, il calendario mette davanti alla Scotti il derby con Firenze. Una gara difficile a cui la squadra tiene molto e che quindi va preparata al meglio.

Fonte: Use Basket Empoli