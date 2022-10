Lavoro, Nardini al flash mob dei sindacati per la sicurezza

L’assessora al lavoro Alessandra Nardini ha partecipato questa mattina in viale Strozzi a Firenze al flash mob “Sicurezza dei lavoratori bene comune” convocato da Cgil, Cisl e Uil per chiedere maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro e avanzare alcune rivendicazioni al mondo della politica.



L’iniziativa si è svolta all’indomani della 72esima giornata nazionale per le vittime sul lavoro che ha visto l'assessora partecipare all'iniziativa a Pisa organizzata da Anmil, e ad alcuni giorni di distanza dall’incidente in cui a Firenze ha perso la vita il rider 26enne Sebastian Galassi.



L’assessora ha incontrato lavoratrici, lavoratori e rappresentanti delle organizzazioni sindacali, ribadendo che "la sicurezza sul lavoro è una grande questione del nostro tempo, che tutte le istituzioni devono avere come priorità. Il lavoro è un diritto, è dignità, non deve diventare morte, infortuni e malattie. Come ha ricordato il presidente Mattarella i morti sul lavoro sono inaccettabili per un Paese civile. Continueremo a promuovere la cultura della sicurezza a partire dai banchi di scuola".