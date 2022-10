Lupi Santa Croce, partenza col botto a Ravenna

Chi ben comincia forse non è ancora a metà dell’opera ma fa un bel passo avanti. E’ il caso della Kemas Lamipel, corsara a Ravenna grazie ad una prestazione concreta e coraggiosa, in un Palazzetto non facile, contro una avversaria non proprio disposta a cadere in casa nel giorno della “ripartenza”. I biancorossi sono partiti forte, con un primo set quasi da manuale. La gara si è poi fatta più equilibrata: Ravenna è uscita fuori, principalmente grazie ai punti di Bovolenta, ma anche nella battaglia la Kemas ha impressionato per volontà e lucidità. Non è sembrata una squadra completamente rivoluzionata in estate, ma un gruppo già coeso, con idee condivise e un’impostazione chiara. Merito di coach Mastrangelo, che su questo tasto ha battuto fin dai primi giorni del raduno. I tre punti in trasferta alla “prima” danno serenità e carica, così come il premio di MVP assegnato a fine gara a Matheus Motzo, autore di 19 punti e vero e proprio mattatore nei momenti clou del match, ben assistito da Maiocchi e Hanzic, entrambi in doppia cifra. Bene i centrali, bene il libero, bene chi è subentrato in servizio o per dare assistenza. L’ambiente sta scaldando i motori per creare il clima “giusto” per l’esordio ufficiale al Pala Parenti, domenica prossima, contro Cantù. E’ una squadra che intriga ed entusiasma e Santa Croce risponderà come sempre “presente”.

Così Andrea Truocchio a fine gara: “Sono molto contento che la prima di campionato sia andata a concludersi così. E’ stata una partita molto combattuta, loro sono una squadra giovane ma che gioca molto bene. Ovviamente si respirava l’ansia della prima di campionato ma noi siamo riusciti a sfruttarla a nostro vantaggio”.

CONSAR RCM RAVENNA - KEMAS LAMIPEL S. CROCE 1-3

Parziali: 14-25, 20-25, 25-20, 23-25.

CONSAR RCM RAVENNA: Comparoni 5, Coscione 2, Orto 0, Pol 2, Bovolenta 18, Arasomwan 7, Pinali 9, Goi 0, Mancini 2, Truocchio, Orioli 6, Ceban, Tomassini, Chella. All. Bonitta 2^ All. Guarnieri

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Arguelles, Favaro, Motzo 19, Colli, Maiocchi 13, Acquarone, Vigil Gonzalez 11, Compagnoni, Hanzic 11, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 7. All. Mastrangelo, 2^ All. Bulleri

Arbitri: Stefano Nava e Angelo Santoro

CONSAR RAVENNA: battute punto 6, battute sbagliate 19, muri 7

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: battute punto 5, battute sbagliate 19, muri 7

LA CRONACA

Kemas Lamipel in campo con Acquarone e Motzo in diagonale, Vigil Gonzalez e Truocchio al centro, Hanzic e Maiocchi in banda, Morgese libero. Consar Ravenna risponde con Bovolenta in diagonale al play Coscione, Comparoni e Arasomwan al centro, Pinali e Orioli in banda, Goi libero.

Primo set. Ravenna schiera in roster ben otto esordienti in A2 Credem Banca e questo in avvio di gara si nota. Molto contratti e fallosi e locali, più incisivi e organizzati gli ospiti. 8-16, 11-19, subito break importanti per la Kemas, sostenuta a gran voce da un plotone di tifosi della Curva Parenti giunto in Romagna per sostenere i ragazzi. Dopo un fallo di posizione fischiato ai Lupi, Motzo mette a segno il 12-20; entra Compagnoni e la mette in campo ma Coscione innesca Arasomwan e Ravenna riprende il servizio facendo peraltro esordire dai nove metri Ranieri Truocchio, fratello di Andrea. Battuta in rete, poi va Acquarone e sul cambiopalla gli avversari pestano la riga dei tre metri. Ennesimo errore che contribuisce a scavare il solco. La Kemas chiude tranquillamente: primo tempo a segno di Vigil Gonzalez, errore in attacco di Orioli, magia di Acquarone in alzata a favorire il settimo punto di Motzo nel parziale. 0-1.

Secondo set. Bonitta sceglie Pol al posto di Pinali. Ravenna parte meglio ma la Kemas ottiene subito un piccolo break di vantaggio. 6-8, poi 9-12, ma gli ospiti accorciano sfruttando qualche errore di misura degli attaccanti di Mastrangelo. Maiocchi in palleggio e Vigil Gonzalez con un gran muro riportano la Kemas a + 3, 16-19, poi ancora Motzo, efficacissimo e su alte percentuali, mette giù il 16-20. Pinali tiene viva la speranza locale con un mani-out e un ace: 18-20. Poi sbaglia il servizio, mentre sull’azione successiva Morgese fa una bella difesa e Motzo, ancora una volta, va a segno. Bonitta chiama time-out, a – 4, ma il divario non si ricuce 20-24. Truocchio in combinazione usa le mani di Comparoni per mettere a tabellino il 20-25. 0-2

Terzo set. La Kemas entra in campo per chiudere il conto, Ravenna per rientrare in gara. L’equilibrio iniziale si rompe questa volta con un break locale. La Consar tiene il + 3 di vantaggio, 19-16, poi Comparoni sfrutta un bel servizio di Mancini, secondo alzatore entrato per forzare il servizio. Le due squadre procedono affiancate fino al 22-18, poi la Kemas ottiene un punto un po’rocambolesco e coach Bonitta chiama time-out. La battuta di Motzo è salvata in qualche modo da Goi, poi un ispirato Bovolenta riesce a chiudere. Ancora Ranieri Truocchio al servizio. Ricezione biancorossa, Andrea Truocchio in attacco, Pol ricostruisce sul tetto. 23-20, i Lupi sono in agguato ma con due muri, il primo di Coscione, Ravenna chiude il parziale e porta la contesa al quarto set.

Quarto set. La Kemas Lamipel rientra in campo con la giusta determinazione, allungando subito fino al 3-7. Potrebbe essere il preludio ad un parziale a senso unico ma Ravenna, grazie ad un buon turno al servizio di Pinali, torna sotto. Bovolenta sfrutta le mani di Maiocchi, poi il muro di Ravenna fa invasione nel tentativo di fermare l’attacco di Vigil. Si va avanti quasi punto a punto, fino al + 2 di Santa Croce, 12-14, che ribalta il 12-10 per Ravenna. Time out per coach Bonitta. La Consar va sotto anche di quattro punti, la Kemas sfiora il + 5 ma il set è destinato all’equilibrio: 17-17. Truocchio mette giù il primo tempo del 17-18, poi utilizza il bravo libero locale per fare “tetto” al Pala Costa: 17-19. Hanzic mette il servizio in rete, poi ancora Truocchio fa il suo dovere, 18-20, gran giro davanti per il centralone dei Lupi. La Consar non arretra di un centimetro, si arriva sul 23-23 ma Motzo segna l’ennesimo punto di una partita straordinaria. Marco Bonitta ha un time-out e giustamente lo spende, ma al rientro va in battuta l’opposto biancorosso e la chiude con una vera e propria bomba dai nove metri: 23-25, vittoria e tre punti per la Kemas Lamipel.

LA GIORNATA (1^ giornata, 8-9 ottobre 2022):

Consar Ravenna-Kemas Lamipel S.Croce 1-3

KRK Motta di Livenza – Conad Reggio Emilia 2-3

Consoli MC Donald’s Brescia – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo 3-1

Cave del Sole Lagonegro – Tonno Callipo Vibo Valentia 2-3

Pool Libertas Cantù – Agnelli Tipiesse Bergamo 0-3

Videx Grottazzolina - BCC Castellana Grotte 2-3

Tinet Prata Pordenone – Delta Group Porto Viro 3-0

