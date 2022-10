Mattinata di incidenti a Firenze e periferia: in A1 coda di 17 km

Raffica di incidenti stamani in città. Il più grave è quello avvenuto in via Malaparte-via del Cantone (zona Osmannoro) al confine con Sesto Fiorentino. L’incidente ha coinvolto sette veicoli (cinque auto e due scooter) tutti in transito; quattro i feriti, la più grave una giovane donna che ha riportato una frattura scomposta a una gamba. Un secondo incidente è avvenuto pochi minuti dopo nella vicina via de’ Cattani tra un furgone e uno scooter: la ragazza alla guida del veicolo a due ruote è stata portata in ospedale in codice rosso, declassato poi in giallo.

Altri incidenti si sono verificati in varie zone della città con feriti lievi ricoverati in codice giallo. In dettaglio 8.40 circa in viale Morgagni (tram-pedone), 8.45 in viale Petrarca-piazzale di Porta Romana (auto-monopattino), 9.30 in via Gran Bretagna (auto-scooter), 10.30 in viale Balfiore (due moto con entrambi i conducenti in ospedale). Alla stessa ora incidente solo danni in viale Michelangelo dove un furgone ha urtato danneggiando un’alberatura.

Ai sinistri registrati, per fortuna senza gravi conseguenze, si è aggiunto anche quello sull’A1 che ha visto un tir in fiamme con anche momentanea chiusura del tratto tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze e una coda che ha raggiunto i 17 chilometri.