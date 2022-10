Viene da Firenze la miglior trattoria d'Italia: tre le toscane nella top50

La miglior trattoria d'Italia si trova a Peretola, poco fuori Firenze. Si tratta della trattoria Da Burde, gestita dalla famiglia Gori e autentico punto di riferimento per la carne e il vino. A mettere il ristorante fiorentino in cima alla classifica è Top 50 Italy, una guida tra le più influenti nel settore enogastronomico.

Nel 2023 tra le cinquanta migliori trattorie/bistrò moderne d'Italia troviamo, stando a Top 50 Italy, ben tre toscane, una delle quali è in vetta alla classifica.

"Ambiente tradizionale, ben curato, tradizione anche nei dettagli. La cucina proposta è di stampo fiorentino ma guarda anche alla Toscana" è il giudizio per Da Burde, primissima nella graduatoria.

Le altre due toscane si trovano più in basso. Al trentottesimo posto si va a Abbadia Isola (Monteriggioni, provincia di Siena) per Futura Osteria dello chef Samuele Bravi; al quarantanovesimo posto si torna a Firenze per L'Ortone, locale di Giacomo Bussotti in Sant'Ambrogio.