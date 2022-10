Minaccia con un coltello e ruba un'auto, rintracciato pochi giorni dopo il rapinatore

Minacciando con un coltello da cucina un automobilista si fece consegnare le chiavi dell'auto e poi si allontanò con il mezzo. Il fatto, che risale al 5 ottobre scorso, è avvenuto in un'area boschiva di Barberino di Mugello e, nel corso delle ricerche, i carabinieri hanno ritrovato anche un veicolo che era stato rubato a Prato pochi giorni prima, il 3 ottobre. La svolta nelle indagini è arrivata ieri quando un militare della stazione di Barberino di Mugello, libero dal servizio, ha notato l'auto sottratta ferma in una strada chiusa alla periferia del Comune.

Scattato immediatamente un servizio di osservazione dei carabinieri, sul posto è arrivato un uomo, 36enne già noto alle forze dell'ordine, in regime di libertà vigilata. Alla vista dei militari il 36enne avrebbe subito ammesso le proprie responsabilità e senza opporre resistenza, ha consegnato le chiavi dell'auto rubata e il coltello utilizzato per la rapina, entrambi posti sotto sequestro per accertamenti.

I carabinieri intervenuti hanno denunciato l'uomo per l'ipotesi delittuosa di rapina, ricettazione e porto abusivo di arma. Durante l'operazione è stata inoltre recuperata e sequestrata anche della sostanza stupefacente, per 4,1 grammi, destinata al consumo personale del soggetto, che è stato infine segnalato alla competente Prefettura.