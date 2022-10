Occupano abusivamente un appartamento, denunciati in due

Stamani di buon mattino a Pisa la polizia, su segnalazione dei residenti, ha effettuato un controllo in uno stabile abbandonato di via Fiorentina. Lì alcune persone i residenti avevano segnalato la occupazione abusiva di un appartamento disabitato. All’interno i poliziotti hanno “pizzicato” una coppia, lei italiana 19enne residente a Parma e lui tunisino 20enne; portati in questura, sono stati denunciati per il reato di invasione di edifici. Inoltre la donna, essendo residente altrove e non avendo validi motivi per dimorare in Pisa, è stata munita della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa, pena la denuncia alla Procura della Repubblica; nei confronti del tunisino, irregolare sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure per la espulsione dal territorio nazionale.