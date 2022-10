Omicidio di Careggi, fermati due fratelli

Sono stati fermati due fratelli di origini marocchine, un 20enne e un 26enne, per l'omicidio e il tentato omicidio di Firenze del weekend. Un 24enne ha perso la vita in via delle Gore, nel quartiere di Careggi; il fratello 27enne è ricoverato in ospedale

La polizia ha eseguito il fermo di indiziato delitto per il 20enne e il 26enne, indagati per omicidio e tentato omicidio. Per gli inquirenti sussisterebbero a loro carico gravi indizi di reato in merito a quanto avvenuto tra sabato 8 e domenica 9 ottobre.

Alle 2 la polizia ha soccorso i due giovani feriti, che avevano lesioni provocate da arma da taglio su fianchi, schiena e gola. Il 24enne è deceduto in ospedale, il fratello 27enne è stato portato a Careggi ma non sembra in pericolo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vicenda sarebbe stata preceduta da un antefatto. Il 26enne, alcune ore prima dei violenti fatti di via delle Gore, sarebbe finito a sua volta in ospedale a seguito di una lite, non meglio precisata, proprio con altri due suoi connazionali.

Dopo pochi minuti di degenza, il fermato si sarebbe però allontanato di sua spontanea volontà dalla struttura sanitaria senza avvisare medici e infermieri. Una volta fuori, avrebbe fissato un appuntamento con il 24enne e il 27 ai giardini. In quel caso si è presentato col fratello. I due hanno picchiato gli altri con un bastone e poi li hanno accoltellati.

La polizia ha quindi battuto tutti i possibili luoghi riconducibili ai due fratelli: quello di 26 anni è stato rintracciato nella serata di domenica 9 in strada nella zona di Castello; il più giovane è stato invece fermato nel primo pomeriggio nei pressi di Porta al Prato. I due sono a Sollicciano.