Panchina rossa a Ponte Buggianese grazie a Conad

Sabato 8 ottobre, in occasione dell’inaugurazione del Giardino della Prevenzione, donata una panchina rossa da parte dei Soci Conad Nord Ovest di Ponte Buggianese: Fabio Melani e Massimo Gavazzi. Insieme alla panchina rossa, inaugurate altre due panchine: una panchina rosa, per sensibilizzare le donne sulla prevenzione del tumore al seno ed una panchina gialla per la consapevolezza e l’informazione sull’endometriosi.

L’installazione di questa panchina da parte dei Soci Conad Nord Ovest fa parte di un progetto corale, partito lo scorso novembre, che ha coinvolto tutti i Soci dei territori in cui opera la Cooperativa e che ha visto installare 276 panchine rosse: un segno tangibile dell’impegno nel contrasto alla violenza di genere.

La donazione e l’installazione delle panchine rosse rappresenta un gesto importante che testimonia l’impegno di Conad, da sempre sensibile alle tematiche sociali e vicina alle comunità di riferimento con azioni concrete a sostegno delle persone in difficoltà, come le donne che subiscono violenza e che combattono ogni giorno per il diritto all'eguaglianza e alla libertà, ma anche un’attività di sensibilizzazione, di informazione e prevenzione verso le nuove generazioni.

Il progetto a Ponte Buggianese ha coinvolto l’amministrazione comunale e il Centro Antiviolenza Senza Veli sulla Lingua, un punto di ascolto per le donne vittime di violenza. Sulle panchine rosse sono state applicate due targhe con i contatti dell’associazione e il numero antiviolenza 1522, che sostengono le donne, in modo da offrire a chi ne avesse bisogno, le informazioni utili per emergenze, richieste di aiuto e denuncia.

“In un periodo storico complesso da tanti punti di vista, in cui c’è ancora bisogno di sensibilizzare e tutelare i diritti di tutte le donne, le panchine rosse rappresentano un simbolo importante. Il nostro è un piccolo gesto che, grazie al sostegno del Centro Antiviolenza Senza Veli sulla Lingua, ci permette di supportare le donne in difficoltà. – hanno spiegato Fabio Melani e Massimo Gavazzi, Soci Conad Nord Ovest di Ponte Buggianese – A conferma della nostra attenzione nei confronti della tematica, affermiamo con piacere che nel nostro punto vendita, già da tempo lavora tra i nostri collaboratori Mwamba Fatuma, una collega che nella vita, prima di arrivare in Italia, è stata vittima di violenze. Una donna dal passato difficile, che siamo felici di poter aiutare quotidianamente per poter donare a lei e la sua famiglia un futuro migliore. È importante che ciascuno di noi faccia la propria parte per essere vicini ai bisogni delle comunità in modo concreto. Ci preme infine ringraziare il Comune di Ponte Buggianese, che ci ha dato la possibilità di installare la panchina in quest’area pubblica.”

