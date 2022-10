Poste Italiane: "Entro la fine del 2022 la riapertura dell'Ufficio di Asciano"

Poste Italiane ha risposto al sindaco Sergio Di Maio che si era fatto carico delle preoccupazioni dei cittadini per la mancata riapertura dell'ufficio di Asciano, dopo che un assalto criminale notturno, nei primi giorni di settembre, ha messo fuori uso la struttura.

Nella lettera inviata al Sindaco, Poste Italiane scrive che "indipendentemente dalla propria volontà ma in seguito ad evento criminoso avvenuto il 3 settembre u.s., ha dovuto procedere alla chiusura del suddetto ufficio postale e permettere la valutazione dei danni che in seguito a sopralluogo effettuato, comportano dei tempi non brevi di ripristino a cui si aggiunge il ritardo dovuto all'approvvigionamento del materiale necessario".

Nell'occasione, Poste Italiane ricorda "che la clientela può effettuare in qualsiasi ufficio postale le operazioni in circolarità" e che "solo per il ritiro della corrispondenza in giacenza bisognerà fare riferimento all'ufficio postale di San Giuliano Terme – in via Pietro Verri (civico 1) – aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 19,05 ed il sabato dalle ore 8,20 alle ore 12,35".

Nella lettera, Poste Italiane si scusa per il disagio, "indipendente" dalla sua volontà, e informa che sarà sua cura informare il Sindaco non appena potrà comunicherà "una data certa di riapertura che presumibilmente avverrà entro la fine del 2022". Già nei contatti avviati dal primo cittadino sangiulianese a settembre, Poste Italiane aveva confermato che il presidio di Asciano è considerato come "fondamentale"

"Ringrazio Poste Italiane, nella persona della Direttrice, per avere tempestivamente risposto e per avere accolto le preoccupazioni di tanti cittadini che si servono dell'ufficio di Asciano, sperando che nel tempo più breve possibile possa riprendere il servizio", ha affermato il sindaco Di Maio.