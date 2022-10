Premio letterario Chianti, ecco i 27 testi selezionati: tra questi ci saranno i 5 finalisti

35 esima edizione del Premio letterario Chianti. Il comitato tecnico del Premio, coordinato da Michele Brancale, e composto da Paolo Codazzi, Silvia Martelli (per il Comune di Greve in Chianti), Cecilia Bordone (Comune di San Casciano Val di Pesa), Maria Rosa Fabiani (Comune di Radda in Chianti), Paolo Santagati (per l’Unione Comunale Tavarnelle-Barberino), Andrea Pucci (Comune di Castellina in Chianti), Deborah Montagnani (per il Comune di Gaiole in Chianti), Claudia Lucattini (per il Comune di Impruneta), esaminando con attenzione i 71 testi ammessi secondo le regole del bando della 35 esima edizione del Premio, ha evidenziato un’alta qualità dei testi in lettura ed un ampio orizzonte di temi trattati, orientando il Comitato ad una prima selezione dei seguenti 27 testi (in ordine alfabetico d'autore, titolo ed editore) in attesa, entro il 15 novembre 2022, che vengano indicati i cinque autori finalisti:

1. Avati Pupi, L’alta fantasia, Solferino

2. Bicchi Luigi, L’inatteso, Betti

3. Bona Giorgio, Da qui all’eternit, Scritturapura

4. Carulli Carola, Tutto il bene tutto il male, Salani

5. Carucci Navid, La luce di Akbar, La lepre

6. Michele Cecchini, E questo è niente, Bollati Boringhieri

7. Cuffaro Alessio, Nessuna ragione al mondo, Elliot

8. Falconi Caterina, Dimmelo adesso, Vallecchi

9. Giagni Tommaso, I Tuoni, Ponte alle grazie

10.Magliani Marino, Il cannocchiale del tenente Dumont, L’orma

11.Nardini Stefania, La combattente, E\O

12.Orecchio Davide, Storia aperta, Bompiani

13.Perrone Giulio, America non torna più, HarperCollins

14.Pettener Emanuele, Floridiana, Arkadia

15.Policastro Gilda, La parte di Malvasia, La nave di Teseo

16.Prestia Nikolai, Dasvidania, Marsilio

17.Presutti Antonella, Il rianimatore, Arkadia

18.Ruotolo Elisa, Quel luogo a me proibito, Feltrinelli

19.Ranieri Daniela, Stradario aggiornato di tutti i miei baci, Ponte alle Grazie

20.Scianna Giorgio, Le api non vedono il rosso, Einaudi

21.Severi Alberto, Un taglio maschio, Clichy

22.Solla Gianni, Tempesta madre, Einaudi

23.Stassi Fabio, Mastro Geppetto, Sellerio

24.Trapanese Luca, Le nostre imperfezioni, Salani

25.Ventre Piera, Le stanze del tempo, Neri Pozza

26.Vitelli Imma, La guerra di Nina, Longanesi

27.Zontini Athos, La bella indifferenza, Bompiani