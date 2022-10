Prevenzione tumore al seno, con Lilt visite gratuite in piazza a Firenze

Visite senologiche gratuite per Lilt for Women, l’iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che ogni anno, in occasione della Campagna internazionale Nastro Rosa, sensibilizza le donne sulla prevenzione del cancro alla mammella.

Oggi l'unità mobile di Lilt Firenze è in piazza della Repubblica per eseguire visite senologiche gratuite. Testimonial della campagna è la runner e giornalista sportiva Rocìo Rodriguez, presenti all'iniziativa anche il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano e l'assessore al Welfare del Comune di Firenze Sara Funaro, la consigliera comunale Mimma Dardano.

Questa sera la Fontana del Nettuno in piazza della Signoria si illuminerà di rosa, colore simbolo della campagna e della prevenzione, grazie alla disponibilità del Comune e Firenze Smart-Silfi spa che da anni sostengono la Lilt e il suo messaggio di prevenzione.

Il 18, il 20, il 25 e il 28 ottobre verranno effettuate invece visite senologiche gratuite alla Misericordia di Fiesole, che metterà a disposizione i propri locali.

Per prenotare le visite telefonare allo 055/576939.

"Lo slogan della campagna Nastro Rosa di quest’anno è 'Prevenzione: la migliore amica di ogni donna' ed è proprio così, perché i controlli periodici, l’autopalpazione e le indagini diagnostico-strumentali sono gli strumenti migliori che possiamo mettere in campo per combattere il carcinoma alla mammella" afferma il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano.

"Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e Firenze, da sempre schierata in prima fila nella lotta contro questa malattia – sottolinea l'assessore al Welfare Sara Funaro - aderisce alla Campagna ‘Nastro rosa’ e all’iniziativa ‘Lilt for Women’ per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione, che aiuta a prevenire il tumore per poterlo così curare. La prevenzione salva la vita. Oggi nella maggior parte dei casi il tumore viene sconfitto grazie alla prevenzione, alla ricerca scientifica e alla medicina, che hanno fatto enormi progressi. Nella lotta al tumore al seno è lodevole l’impegno della Lilt - conclude Funaro - che ogni giorno porta avanti sul territorio un prezioso lavoro su vari fronti: prevenzione, diagnostica, assistenza, riabilitazione, formazione e ricerca. La Lilt è parte integrante del sistema del welfare cittadino e dà un supporto importante ai malati di tumore e alle loro famiglie nelle varie fasi della malattia oncologica".

Fonte: Ufficio stampa