Scatena e Dell'Antico aderiscono a Sinistra Italiana

La Vicesindaca del Comune di San Giuliano Terme, Lucia Scatena, e la consigliera del comune di Bientina con delega alla legalità, memoria e Tavola delle pace, Agnese Dell'Antico, aderiscono a Sinistra italiana.



Lucia Scatena, eletta nelle scorse elezioni comunali nella lista "Sinistra unita per San Giuliano", si è candidata alle recenti elezioni alla Camera per la lista "Alleanza Verdi e Sinistra", sposando il progetto politico che nell'area pisana è già ripartito con entusiasmo nuove idee. La sua candidatura è stata da traino del bel risultato che la lista ha avuto nel comune di San Giuliano Terme ottenendo il 6,8%. Forte della presenza dell'assessore alla casa e ai lavori pubblici Francesco Corucci, Sinistra Italiana raddoppia la sua presenza in giunta e il proprio radicamento nella zona del lungomonte pisano.



"Sono molto contenta di aderire a Sinistra italiana - afferma Lucia Scatena - Il progetto politico messo in campo dall'"Alleanza Verdi e Sinistra" rispecchia perfettamente i valori in cui credo e per cui mi spendo tutti i giorni nel ruolo di Vice-Sindaca del mio comune. Ringrazio l'intera comunità politica per aver creduto in me”.



Agnese Dell'Antico, attivista nelle piazze per i diritti civili e per l’ambiente, nei movimenti per la pace, nonché riferimento per le associazioni del territorio, si iscrive a Sinistra Italiana dopo aver ricevuto il sostegno del partito durante le scorse elezioni comunali di Bientina quando si era candidata nella lista civica di Centrosinistra “Uniti per Bientina”.



"Ho scelto di aderire a Sinistra italiana per i valori che rappresenta - sostiene Agnese Dell’Antico - È il partito che ha votato contro l'invio delle armi in Ucraina e che maggiormente sta portando avanti le istanze pacifiste, proponendo al paese una nuova generazione di amministratrici e amministratori".

Fonte: Sinistra Italiana - Federazione della Provincia di Pisa