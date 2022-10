Strage di Sant’Anna di Stazzema, la Regione proporrà azione civile per quantificazione danni

La Regione proporrà azione civile per quantificare i danni ed ottenere il risarcimento per le vittime dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema. Lo ha deciso la giunta regionale con una delibera approvata nella seduta di oggi pomeriggio.

“Ho dato mandato all’avvocatura regionale – ha commentato il presidente Eugenio Giani - affinché vengano predisposti gli atti per aderire all'iniziativa dell’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema, che ci ha fatto una specifica richiesta. Quello che riusciremo ad ottenere verrà utilizzato per interventi a sostegno delle comunità locali. Non potevamo non compiere questo atto. A Sant’Anna nel 1944 è stato compiuto uno degli eccidi più atroci ed è diritto degli eredi avere un risarcimento”.

Ricordiamo che la Regione, essendosi costituita parte civile nel processo penale contro i soggetti imputati ed avendo ottenuto il diritto al risarcimento, può far valere il suo diritto nei confronti del Fondo risarcimento vittime eccidi nazisti costituito dal Ministero dell’economia e delle finanze lo scorso aprile.

Fonte: Regione Toscana