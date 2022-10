Successi alle nazionali di pattinaggio per Luna Rossa: 22 atlete sul podio

Nel mese di settembre, nella splendida cornice di Misano Adriatico, si sono svolti, come da tradizione, i campionati nazionali AICS di pattinaggio artistico che hanno registrato una grossa affluenza di pattinatori proveniente da ogni parte d’Italia, tra questi, come uno dei gruppi più numerosi, si è presentata la scuola di pattinaggio di Santa Maria a Monte ASD Luna Rossa.

57 gli atleti schierati nelle 16 lunghe giornate di gara, svoltesi senza stop e tantissime le soddisfazioni portate a casa su tutti i fronti: hanno infatti preso parte alla gara le atlete della fascia promozionale, della disciplina solo dance praticata a partire solo nell’ultimo anno e poi quelle della fascia agonistica. Un gruppo affiatato e coeso che ha gareggiato e si è sostenuto lungo tutto il periodo.

A salire sul podio nazionale sono state ben 22 atlete tra quelle presentate. Si sono laureati campioni nazionali AICS piazzandosi al primo posto: Giovanni Cappioli, Clarissa Cappioli, Tomas Rinelli, Elena Daddi, Sofia Salerno e Elisa Campani per la disciplina della solo dance.

Hanno invece ottenuto il titolo di Vicecampioni italiani AICS con il secondo posto: Francesca Discenza, Greta Bacchi, Melody Santarpia, Leonardo Giglio, Ginevra Scordamaglia e Noemi Carfagna. Terzo gradino del podio e medaglia di bronzo infine per Giulia Aiello, Michela Marconcini, Ginevra Mantelli, Serena Marmeggi, Emma Boscherino, Anastasia Belli, Gaia Giacomelli, Matilde Michi, Martina Morresi e Niccolò Sichi, classe 2016, nonché alla sua primissima gara.

Bravissime anche tutte le altre partecipanti, molte di loro ai piedi del podio e comunque nella parte alta della classifica: 4° posto per Martina Marconcini, Asia Barachini e Francesca Russo, 5° per Alice Regina, Noemi Giorgetti e Aurora Bagni, 6° per Elisa Cavallini e Anita Regina, a seguire: Sofia Bartolini, Matilda Lami, Sofia Petrucci, Anna Gazzarrini, Azzurra Taddei, Sofia Fornino, Rebecca Sichi, Greta Rabazzi, Nathalie Maria Fogli, Zoe Lena, Matilde Gorelli, Alessia Alaimo, Martina Marconcini, Viola Baglioni, Bianca Cavallini, Giorgia Tognetti, Chiara Finocchiaro, Sofia Panicucci, Matilde Del Monte, Roberta Cantini, Camilla Billeri.

Gli ottimi risultati di tutte queste atlete hanno permesso alla scuola di pattinaggio di Santa Maria a Monte di posizionarsi al primo posto nella classifica delle "gare promozionali" aggiudicandosi così il titolo di Campioni Nazionali AICS per questa specialità. Un risultato eccezionale, arrivato dopo il 2° posto dello scorso anno, e che ha inorgoglito molto la scuola, considerato comunque il gran numero di partecipanti e lo spessore degli avversari. Le soddisfazioni sono poi continuate anche nella classifica generale che ha visto la Luna Rossa al 4° posto su 171 squadre partecipanti, ad un soffio dal podio ma comunque alle spalle di scuole storiche provenienti da città importanti.

Due premi che vanno a ripagare l’enorme lavoro fatto durante tutta la stagione dallo staff che si divide quotidianamente tra la pista di Santa Maria a Monte, sede principale, e la tensostruttura "Fontevivo" di San Miniato, dove anche li operano ormai da anni, portando avanti sia atleti delle fasce promozionali che quelli che prendono parte alle gare agonistiche. Uno staff al cui capo vede Martina Ballerini, da sempre alla guida della sua scuola, coadiuvata da Eleonora Baldocchi e dalle giovanissime Greta Bacchi, Greta Rabazzi, Esther Giso, Martina Nelli, Aurora Cantini e Sara Nuti alle quali va un ringraziamento speciale per aver seguito durante tutta la stagione gli atleti alle prime armi.

Adesso lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti, poiché la nuova stagione è già ripartita sia per i veterani con altre gare nazionali oramai alle porte, anche con le nuove iscrizioni (info 3480322990).

Fonte: Asd Luna Rossa