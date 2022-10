Ucraina, il sindaco Nardella sente Klyčko: "Allerta massima, tra luoghi colpiti anche parco giochi"

Il sindaco Dario Nardella si è sentito telefonicamente stamani con il primo cittadino di Kiev Vitalij Klyčko. “La situazione nella città è molto grave - ha detto Nardella -: Klyčko mi ha parlato di almeno 5 morti e 50 feriti, è stato colpito anche un parco giochi abitualmente frequentato da famiglie con bambini, l’allerta è massima”.

Il sindaco Nardella, anche in qualità di presidente di Eurocities, sarà da domani a giovedì a Bruxelles per una seduta del Comitato delle Regioni dedicata anche al tema della ricostruzione dell’Ucraina che avrebbe dovuto vedere la partecipazione del sindaco di Kiev. “Purtroppo - ha continuato Nardella - il sindaco non potrà essere presente, data la situazione del Paese. Ma l’impegno di Eurocities per la ricostruzione delle città ucraine, come previsto dall’accordo firmato a luglio nella capitale del paese alla presenza del premier Volodymyr Zelenskij, non muta e anzi andiamo avanti ancora con più convinzione”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa